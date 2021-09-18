banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
Şenol Güneş'in alacağı tazminat ücreti belli oldu
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
İstanbul'da 15 bin taksiye kamera takılacak
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı!
YKS ek tercih kılavuzu yayımlandı!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!
KKTC'de asgari ücret net 4 bin 324 TL oldu!

Yangında ağır yaralanan 14 yaşındaki Mehmet Başbağ hayatını kaybetti

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki iş yeri yangınında ağır yaralanan 14 yaşındaki Mehmet Başbay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş 18.09.2021, 17:10
Yangında ağır yaralanan 14 yaşındaki Mehmet Başbağ hayatını kaybetti

Balıkesir’in Edremit ilçesindeki iş yeri yangınında ağır yaralanan 14 yaşındaki Mehmet Başbay tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Edremit Güre Mahallesindede 3 Eylül’de iş yerinde çıkan yangında Erhan Başbay (40) vefat etmiş, oğlu Mehmet Başbay (14) ağır yaralanmıştı. Balıkesir Şehir Hastanesinde tedavi gören 14 yaşındaki Mehmet Başbay yapılan tüm tedavilere rağmen bu gün hayatını kaybetti. Başbay’ın cenazesi Edremit’in Kızılkeçili mezarlığında AK Parti Balıkesir Milletvekili Mustafa Canbey’in de katıldığı cenaze töreni ile son yolculuğuna uğurlandı. Mustafa Canbey, “Bugün Mehmet kardeşimiz de hayat mücadelesini kaybetti. Küçük Mehmet’imizin Kızılkeçili Mahallemizdeki cenazesine katılarak kederli ailesine taziyelerimizi ilettik. Rabbim mekanlarını cennet eylesin” dedi.

banner518
Yorumlar (0)
banner515
26°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 5 13
2. Beşiktaş 4 10
3. Karagümrük 5 10
4. Fenerbahçe 4 10
5. Konyaspor 4 10
6. Altay 5 9
7. Galatasaray 4 8
8. Hatayspor 4 7
9. Kayserispor 4 7
10. Malatyaspor 5 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 5 5
13. Gaziantep FK 5 5
14. Kasımpaşa 5 5
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 5 3
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 6 12
3. Erzurumspor 6 12
4. Ankaragücü 5 11
5. Tuzlaspor 4 10
6. Manisa FK 5 9
7. Kocaelispor 5 7
8. Boluspor 4 6
9. Samsunspor 4 6
10. Bandırmaspor 5 6
11. Denizlispor 5 6
12. Menemenspor 5 6
13. Adanaspor 5 5
14. Bursaspor 5 4
15. Ankara Keçiörengücü 5 4
16. Altınordu 5 4
17. Gençlerbirliği 5 4
18. İstanbulspor 4 3
19. Balıkesirspor 4 3
Takımlar O P
1. Liverpool 5 13
2. Man City 5 10
3. M. United 4 10
4. Chelsea 4 10
5. Everton 4 10
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Brentford 5 8
10. Watford 5 6
11. Leicester City 4 6
12. Arsenal 5 6
13. Crystal Palace 5 5
14. Aston Villa 4 4
15. Southampton 5 4
16. Wolverhampton 5 3
17. Leeds United 5 3
18. Newcastle 5 2
19. Burnley 5 1
20. Norwich City 5 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Rayo Vallecano 5 7
8. Barcelona 3 7
9. Mallorca 4 7
10. Real Betis 4 5
11. Elche 4 5
12. Cádiz 5 5
13. Osasuna 4 5
14. Villarreal 3 3
15. Levante 4 3
16. Espanyol 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 5 1
19. Deportivo Alaves 3 0
20. Getafe 5 0