Yangında 2 çocuğu dumandan etkilenen anne gözyaşlarını tutamadı

Antalya’da bir evde çıkan yangında dumandan etkilenen biri 3, diğer 5 yaşında 2 çocuk hastaneye kaldırıldı.

Kepez ilçesi Yeniemek Mahallesi’ndeki 3 katlı apartmanın giriş katında henüz bilinemeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Yangın sırasında odada oyun oynayan 3 yaşındaki Muhammet ve 5 yaşındaki Mustafa Sasullu, yakınları tarafından evden çıkartıldı. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Dumandan etkilenen 2 çocuk, ambulansla Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin çalışması sonucu yangın söndürülürken, hastaneye kaldırılan çocukların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Yangın sonrası oldukça korkan anne Ümit Sasullu ve yakınları ise gözyaşı döktü.

Ümit Sasullu, arkadaşlarının çocuklarını evden çıkardığını belirterek, “Çocuklar iyi. Yangın, bizim arka tarafta çocukların oynadığı bir oda var oradan çıkmış. Nasıl çıktığını bilmiyorum” dedi.