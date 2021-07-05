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Yangında 15 dönüm makilik alan, 20 zeytin ağacı ve çam ağaçları zarar gördü

Antalya’da makilik alanda başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü. Yangında 15 dönüm makilik alan, 20 adet zeytin ağacı ve çam ağaçları zarar gördü.

Asayiş 05.07.2021, 15:37
Yangında 15 dönüm makilik alan, 20 zeytin ağacı ve çam ağaçları zarar gördü

Antalya’da makilik alanda başlayıp zeytinliğe sıçrayan yangın söndürüldü. Yangında 15 dönüm makilik alan, 20 adet zeytin ağacı ve çam ağaçları zarar gördü.

Yangın öğle saatlerinde Serik ilçesinin Berendi ve Çanakçı mahallelerinde meydana geldi. Anız yakılması sebebiyle çıktığı tahmin edilen yangın, rüzgarın etkisiyle bir anda büyüdü. Yangını gören vatandaşlar itfaiye ekiplerine haber verdi. Büyükşehir Belediyesine ait itfaiye ekipleri ile Orman İşletmesine ait arazözler yangın mahalline gelerek, söndürme çalışmalarına başladılar. Yaklaşık 1.5 saatte kontrol altına alınan yangında, 15 dönüm makilik alan, 20 adet zeytin ağacı ve çam ağaçları yandı. Yangın esnasında yangın bölgesinden koyun sürüsünü uzaklaştıran bir çoban da cep telefonlarına yansıdı.
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