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Yangına uykuda yakalandı canını son anda kurtardı

Bartın’ın Çamlık köyünde tek katlı evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin küle çevirdiği ev kullanılamaz hale geldi. Evde yalnız yaşayan ve yangına uykusunda yakalanan Rafet Çomak alevlerin arasından canını son anda kurtardı.

Asayiş 09.09.2021, 03:07
Yangına uykuda yakalandı canını son anda kurtardı

Bartın’ın Çamlık köyünde tek katlı evde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Alevlerin küle çevirdiği ev kullanılamaz hale geldi. Evde yalnız yaşayan ve yangına uykusunda yakalanan Rafet Çomak alevlerin arasından canını son anda kurtardı.


Yangın Bartın’ın Çamlık köyünde yalnız yaşayan Rafet Çomak’a(51) ait tek katlı evde çıktı. Uyuduğu sırada evinin diğer odasından yükselen alevleri fark eden Çomak kendini sokağa attı. Alevler kısa sürede tüm evi sararken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yangına Bartın Belediyesi itfaiye ekiplerince müdahale edildi. Jandarma ekiplerince bölgede çevre emniyeti alınırken itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü. İtfaiye ekiplerince soğutma çalışması yapılan evin tamamen kullanılamaz hale geldiği görüldü.


Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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