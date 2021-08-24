banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
İran, işkence görüntüleri için özür diledi
İran, işkence görüntüleri için özür diledi
Instagram'da bir devir kapandı!
Instagram'da bir devir kapandı!
Halkbank, Yılın En İyi Bankası
Halkbank, Yılın En İyi Bankası
Kazdağları’ndaki yangın devam ediyor
Kazdağları’ndaki yangın devam ediyor

Yangına neden olduğu iddia edilen kişi hastanede öldü

Antalya’nın Manavgat ilçesindeki orman yangına neden olduğu iddia edilen kişi, yanık tedavisi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Asayiş 24.08.2021, 09:04
Yangına neden olduğu iddia edilen kişi hastanede öldü

İlçeye bağlı Yeniköy Mahallesi’nde 28 Temmuz’da başlayan ve geniş bir alana yayılarak günlerce süren yangının çıkmasına neden olduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan H.G (58), vücudundaki yanıklar nedeniyle tedavi gördüğü Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yaşamını yitirdi.

H.G’nin yangın bölgesinden kaçmaya çalıştığı sırada alevlerin arasında kalarak vücudunun yüzde 80’inin yandığı iddia edildi.

Yorumlar (0)
31°
açık