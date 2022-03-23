Yangına müdahale eden Ukrayna Acil Durumlar Servisi personeli çatışmanın ortasında kaldı

Rusya’nın Ukrayna’ya yönelik saldırıları 24 Şubat’tan bu yana devam ederken, Acil Durumlar Servisi’nin arama-kurtarma çalışmaları ve yangınlarla mücadelesi aralıksız sürüyor. Başkent Kiev’de Rus bombardımanın hedefi olan binada çıkan yangına müdahale eden Ukrayna Acil Durumlar Servisi’ne bağlı personeller çatışmanın ortasında kaldı.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi tarafından yayınlanan görüntülerde, silah seslerinin duyulması ile paniğe kapılan personellerin, hızlıca bölgeyi terk ederek güvenli bir noktaya geçtiği görüldü.

Acil Durumlar Servisi tarafından yapılan açıklamada, "Bir aydır olan bitenlere artık kimse şaşırmıyor. Kiev’de nasıl şartlarda çalıştığımıza dair bir örnek. Sesleri duyduğunda bırakmak ve devam etmek arasında seçim yapmak zorunda kalıyorsun. Personelimizin kahramanlığını vurgulamaktan bir kez daha gurur duyuyoruz" denildi.