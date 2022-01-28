Yangına müdahale eden itfaiye eri dumandan etkilendi

Malatya’da bir işyerinde meydana gelen patlama yangına neden oldu. Patlama sonrası çıkan yangına müdahale eden bir itfaiye eri dumandan etkilendi.

Olay, 19.40 sularında Battalgazi ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mimar Sinan Caddesi üzerinde faaliyet gösteren R.T.’ye ait ikinci el eşya satışının yapıldığı bir işyerinde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle işyerini alevler sararken, ihbar üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri yangını büyümeden kontrol altına alırken, bir itfaiye eri ise dumanlardan etkilendi. Kapalı olan işyerinde büyük çaplı maddi hasar meydana gelirken, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan’ın işyeri sahibini telefonla ayarak geçmiş olsun diklerini ilettiği öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.