Erzincan’da metruk bir evde çıkan yangına müdahale eden itfaiye eri çatıdan düşerek yaralandı.

Erzincan merkez Kızılay Mahallesi’nde bulunan bir metruk evde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkması üzerine olay yerine itfaiye, 112 ve polis ekipleri yönlendirildi. Yangının çevrede bulunan ve vatandaşların yaşadığı evlere sıçramasını önlemek için çalışma başlatan itfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra ise soğutma çalışması yaptığı esnada itfaiye personeli Cihan E. dengesini kaybederek bir anda çatıdan düşerek yere yığıldı. İtfaiye çalışanının yardımına ise arkadaşları koştu. Tedbir amaçlı hazırda bulunan ambulansta ilk müdahalesi yapılan itfaiye eri Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yaralı itfaiye çalışanının hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Öte yandan, Kızılay Mahalle Muhtarı Selçuk Cantosun ise mahallelerinde bulunan metruk binalarda sürekli olarak yangın çıktığını ifade ederek, “Bu ikinci yangın. Bir hafta önce bir daha yakıldı. Bu binanın ön tarafı geçen hafta yakılmış şimdi de arka tarafı yakıldı. Kış geldi uyuşturucu içenler giriyor ısınmak için ateş yakıyorlar. Sarhoş oldukları zaman da fark etmiyorlar ve yakıyorlar. Buraları yıktırmak da bir şey değil. Bunu yıksak başka bir boş eve giriyorlar. Her kış yaşadığımız aynı sıkıntı” dedi.

Öte yandan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülürken, polis ekipleri yangınla ilgili tahkikat başlattı.