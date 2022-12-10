Yangına giden itfaiye aracı devrildi: 3 yaralı

Çorum’un İskilip ilçesinde yangına müdahaleye giden itfaiye aracı devrildi. Kazada 3 itfaiye eri yaralandı.

İlçeye bağlı Karaçukur köyüne bağlı Sopak mahallesinden gelen yangın ihbarı sonrası İskilip Belediyesi itfaiye ekibi yangına müdahale etmek için yola çıktı. İtfaiye eri Mehmet Ayhan yönetimindeki araç Harun köyü yol ayrımında kontrolden çıkarak yol ortasına devrildi. Kazada sürücü ve itfaiye erleri Ali Osman Karagöz ve Burak Bıyık yaralandı. Yaralılar olay yerine çağrılan ambulansla İskilip Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazanın duyulmasının ardından Belediye Başkanı Ali Sülük İskilip Devlet Hastanesi’ne geldi. Yaralı itfaiye erlerini hastanede ziyaret ederek geçmiş olsun dileklerinin ileten Başkan Sülük, sağlık durumları hakkında bilgi aldı. İtfaiyecilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Belediye Başkanı Ali Sülük, kazadan duyduğu üzüntüyü dile getirerek, “Arkadaşlarımıza bir şey olmaması en büyük tesellimiz. İtfaiyeci arkadaşlarımıza Allah’tan acil şifalar diliyorum. Yangında kontrol altına alındı” dedi.