Yangına aldırış etmedi, yanan evdeki kuşları kurtardı

Kastamonu’da bir evde çıkan ve bitişiğindeki eve de sıçrayan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangın sırasında eve giren küçük çocuk, alevlere aldırış etmeden kafesteki kuşlarını kurtardı.

Olay, Kastamonu il merkezi İsmailbey Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 75 yaşındaki Nazmiye Geçti’nin yaşadığı ahşap evde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın, tüm evi sardı. Yangın, bitişiğinde bulunan bir eve daha sıçradı. Yanan evlerde bulunan 85 yaşındaki Mehmet Türütoğlu ve Nazmiye Geçti komşularının yardımıyla dışarı çıkartıldı.

Yangın 2 saatte söndürüldü

Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek diğer evlere sıçramasını engelledi. Yaklaşık 2 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınan yangın söndürüldü. Yangında ahşap ev kullanılamaz hale geldi.

Yanan evdeki kuşları çocuklar kurtardı

Yangın sırasında okuldan dönen Eray, Oktay ve Tülay Türütoğlu isimli kardeşler ile arkadaşları Yusuf Türütoğlu evlerinin yandığını gördü. 3 kardeşin evindeki kafeste bulunan 2 kuşu kurtarmak isteyen Yusuf Türtüoğlu, yangına aldırış etmeden içeri girerek kuşları kurtardı. Küçük çocuk daha sonra, kuşlar üşümesin diye montunu çıkartarak kafesin üzerine örttü. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ise, çocukları soğuk havadan korumak için ambulansa aldı. Yangından kuşları kurtaran Yusuf Türütoğlu, “Onların da canı can. Okuldan dönerken yangın çıktığını gördüm. Ben de eve girip kuşları aldım” dedi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.