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Yangına 6 dakikada müdahale

Yangınlara ortalama 6 dakika varış süresi, teknik donanımı ve tecrübeleriyle dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2021’de ev, iş yeri, orman, araç yangını, trafik kazası, kurtarma olayı, su baskını olmak üzere toplam 6 bin 598 olaya müdahale etti.

Asayiş 17.01.2022, 15:19 17.01.2022, 15:26
Yangına 6 dakikada müdahale

Yangınlara ortalama 6 dakika varış süresi, teknik donanımı ve tecrübeleriyle dikkat çeken Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, 2021’de ev, iş yeri, orman, araç yangını, trafik kazası, kurtarma olayı, su baskını olmak üzere toplam 6 bin 598 olaya müdahale etti.

Yangın, kurtarma, eğitimler, tatbikatlar ve olaylara anında müdahale konusunda zorlu bir sınavı başarıyla veren Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı kentin 17 ilçesinde 17 itfaiye istasyonu, 48 itfaiye aracı, 246 personeli ile vatandaşlara 7/24 hizmet veriyor. Ekipler olaylara ortalama 6 dakika varış süresi, teknik donanım ve tecrübeleriyle 2021 yılı boyunca başarılı çalışmalarıyla dikkat çekti.

6 bin 598 olaya müdahale

İtfaiye ekipleri 17 ilçede 2021 yılı boyunca meydana gelen 2 bin 126 yangın, 355 trafik kazası, 114 su tahliyesi, 1018 insan kurtarma, bin 720 hayvan kurtarma ve 1567 diğer olaylar olmak üzere toplamda 6 bin 598 olaya müdahale etti.

23 bin vatandaşa eğitim

Ayrıca Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı Eğitim ve Önleme Şube Müdürlüğü eğitim biriminde 23 bin vatandaşa yangın ve önleme eğitimi verildi. Proje ve denetim birimi ise 4 bin 715 adet yangın önleme faaliyetinde bulundu.

114 kişi boğulmaktan kurtarıldı

Samsun’da 1 Haziran’da açılan deniz sezonuyla birlikte göreve başlayan Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı cankurtaranlar geçen yıl içerisinde Samsun sahillerinde 114 kişiyi boğulmaktan son anda kurtardı.

Samsun dışında da yardıma koştu

İtfaiye ekipleri 2021 yılında Samsun’un yanı sıra Antalya’nın Manavgat ilçesinde yaşanan orman yangınlarına da müdahale etti. Samsun itfaiyesi 13 gün boyunca bölgede araç ve personeliyle yangına karşı verilen mücadelede yer aldı. Bunun dışında Artvin Murgul’a, Sinop-Ayancık’a ve Kastamonu-Bozkurt’a da arama-kurtarma ekipleri destek olarak gitti.

48 aktif araç 246 personel

17 ilçede tüm itfaiye personelinin canla başla görev yaptığını ifade eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, “48 aktif müdahale aracımız, 246 personelimiz var. Tüm ekip arkadaşlarımızla 17 ayrı noktadayız. Öte yandan araç yenilemeleri yapmaya çalışıyoruz. İtfaiyemiz bu güne kadar birçok olayda canları pahasına başarılı mücadele ederek yangınları söndürmüştür. İtfaiyemiz dünya kalitesinde hizmet ediyor. 17 ilçemizde herhangi bir sıkıntı yaşanmasın diye ve olaylara anında müdahale edebilmek için tüm arkadaşlarımız ellerinden gelen gayreti ortaya koyuyor. Ekiplerimiz sadece Samsun içinde değil dışında da sahada bizzat yer alarak deprem, yangın ve yaşanan sel felaketlerinde görevlerini en iyi şekilde yerine getirdi. Onlara gönülden teşekkür ediyor görevlerinde başarılar diliyorum" dedi.

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