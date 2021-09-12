banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Trabzon'da 4 gol var kazanan yok
Trabzon'da 4 gol var kazanan yok
Yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı belli oldu
Yüz yüze eğitime ara verilen sınıf sayısı belli oldu
Fener Sivas'a takıldı
Fener Sivas'a takıldı
13 goril Covid-19'a yakalandı
13 goril Covid-19'a yakalandı

Yangına 3 metrelik duvara tırmanarak müdahale ettiler

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir inşaat alanının bahçesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri 3 metrelik duvara tırmanarak müdahale etti.

Asayiş 12.09.2021, 21:33
Yangına 3 metrelik duvara tırmanarak müdahale ettiler

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde bir inşaat alanının bahçesinde çıkan yangına itfaiye ekipleri 3 metrelik duvara tırmanarak müdahale etti.



Süleymanpaşa ilçesinde bir inşaat alanının bahçesinde dumanlar yükseldiğini fark eden duyarlı vatandaşlar, hemen itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine kısa sürede gelen ekipler, inşaat alanının bahçesinin kapısına yönelerek içeriye girmeye çalıştı. İçeri girmeye çalışan itfaiye ekipleri, zincirle kilitli olan kapılarla karşılaştı. Bunun üzerine itfaiye erleri giderek büyüyen yangına müdahale etmek için yaklaşık 3 metrelik duvara tırmandı. Duvara çıkan itfaiye eri, itfaiye aracının hortumunu uzatarak, çıkan yangını daha fazla büyümeden söndürdü.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Göztepe 4 5
12. Kasımpaşa 4 5
13. Antalyaspor 3 4
14. Alanyaspor 3 3
15. Sivasspor 4 2
16. Adana Demirspor 4 2
17. Gaziantep FK 3 1
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 3 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 4 12
2. Manisa FK 4 9
3. Eyüpspor 4 9
4. Erzurumspor 4 9
5. Ankaragücü 4 8
6. Tuzlaspor 3 7
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 4 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 2 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Man City 4 9
5. Brighton 4 9
6. Tottenham 4 9
7. West Ham 4 8
8. Everton 3 7
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 3 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Valencia 4 10
2. Atletico Madrid 4 10
3. Real Sociedad 4 9
4. Athletic Bilbao 4 8
5. Real Madrid 3 7
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Osasuna 4 5
10. Rayo Vallecano 4 4
11. Villarreal 3 3
12. Levante 4 3
13. Real Betis 3 2
14. Elche 3 2
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 3 2
18. Celta de Vigo 3 1
19. Getafe 3 0
20. Deportivo Alaves 3 0