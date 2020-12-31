banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Türkiye’nin en yüksek asgari ücreti 3 bin 850 TL
Türkiye’nin en yüksek asgari ücreti 3 bin 850 TL
Günün ekonomik gelişmeleri ve analizleri
Günün ekonomik gelişmeleri ve analizleri
Yılbaşı sofrasına aç oturmayın!
Yılbaşı sofrasına aç oturmayın!
ERDOĞAN'DAN YERLİ AŞI AÇIKLAMASI
ERDOĞAN'DAN YERLİ AŞI AÇIKLAMASI

Yangın tüpünü sıkıp oynayan hırsızlık şüphelisi kameraya yakalandı

Aksaray’da girdikleri iş yerine zarar verip hırsızlık yaptıkları iddia edilen şüphelilerden birinin yangın tüpünü sıkarak oyun oynadığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İş yeri üçüncü kez soyulan işletme sahibi ise hırsızlara seslenerek, "Lütfen işletmemize zarar vermeyin. Buraya gelin, neyse ihtiyacınız biz görelim" diyerek çağrıda bulundu.

Asayiş 31.12.2020, 13:52
6
Yangın tüpünü sıkıp oynayan hırsızlık şüphelisi kameraya yakalandı

Aksaray’da girdikleri iş yerine zarar verip hırsızlık yaptıkları iddia edilen şüphelilerden birinin yangın tüpünü sıkarak oyun oynadığı anlar güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. İş yeri üçüncü kez soyulan işletme sahibi ise hırsızlara seslenerek, "Lütfen işletmemize zarar vermeyin. Buraya gelin, neyse ihtiyacınız biz görelim" diyerek çağrıda bulundu.

Edinilen bilgiye göre, Bedir Muhtar Mahallesi Kırkkızlar Tepesinde bulunan lokanta ve kafe tesisine bu yıl 3. kez hırsız girdi. Korona virüs salgını nedeniyle yıl boyunca kapalı olan tesisi zaman zaman kontrol etmeye gelen iş yeri sahibi Caner Yiğit (35), camların kırık ve içerinin dağınık olduğunu görünce güvenlik kamerasını inceledi. Kamera görüntülerinde farklı yaş aralığındaki 7 gencin, iş yerine girdiğini fark eden Caner Yiğit, polisi arayarak şikayette bulundu.

Şüpheliden biri yangın tüpünü sıkıp oyun oynuyor

ş yerinde inceleme yapan polis ekipleri, görüntüleri izleyerek şüphelilerinin kimliğini tespit etmek için çalışma başlattı. Güvenlik kamerası görüntülerinde iş yerine giren şüphelilerin ilk olarak tesisi dışarıdan gezdiği ve daha sonra kapıların kilitli olması nedeniyle camı kırıp içeriye girdikleri görülüyor. Tesisin teras kısmına çıkan şüphelilerden birin ise eline aldığı yangın tüpünü dışarıya sıkarak oyun oynaması da ilginç görüntüler oluşturdu. Şüphelilerin güvenlik kamerası olmayan mutfak kısmından bazı malzemeleri aldığı belirlendi.

“Hem maddi zarar veriyorsunuz hem de emniyeti meşgul ediyorsunuz”

Yaşanan hırsızlık olaylarından dolayı bıkan ve maddi zarara uğrayan işletme sahibi Caner Yiğit, "İşletmemize 7 tane şahıs geliyor. Aşağıda gezdikten sonra girecek yer bulamayınca camımızı kırarak maddi hasar veriyorlar. İçeriye girip, karıştırıp baya bir sıkıntı yaratıyorlar. Daha sonrasında üst terastan çıkıp yangın tüpleriyle oyun oynuyorlar. Dışarıya boşa sıkıyorlar. İşletmemizin bu yılki 3. hırsızlık olayı. Girişini de aşağı taraftaki mezarlık tarafından yapıyor arkadaşlar. Sonrasında işletmemize zarar veriyorlar. Maddi bir zararımız var. Bunların yakalanmasını istiyoruz. Buradan içeceklerimizden içecek almışlar. Mutfaktaki bıçak gibi birkaç malzememizi almışlar. Yangın tüplerimizi alıp boşaltmışlar” dedi.

Hırsızlık şüphelilerine de çağrıda bulunan Yiğit, “Bu yıl 3. olan bu hırsızlık olayında bu hırsız arkadaşlara çağrımız, lütfen işletmemize zarar vermeyin. Kapıları falan kırmanıza gerek yok. Bizi çağırın. Gelin buraya, neyse ihtiyacınız biz görelim. Bu şekilde hem maddi zarar veriyorsunuz hem de emniyet teşkilatını meşgul ediyorsunuz” diye konuştu.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
banner427
Yorumlar (0)
banner429
banner422
17°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 14 29
2. Beşiktaş 14 28
3. Alanyaspor 15 27
4. Gaziantep FK 14 27
5. Fenerbahçe 14 26
6. Hatayspor 14 24
7. Karagümrük 14 21
8. Malatyaspor 14 20
9. Trabzonspor 15 20
10. Konyaspor 14 19
11. Göztepe 15 19
12. Rizespor 14 19
13. Kasımpaşa 15 19
14. Sivasspor 14 17
15. Antalyaspor 15 17
16. Başakşehir 14 16
17. Gençlerbirliği 14 15
18. Ankaragücü 14 12
19. Denizlispor 14 12
20. Erzurumspor 15 12
21. Kayserispor 14 10
Takımlar O P
1. Altay 16 32
2. Giresunspor 16 32
3. Samsunspor 16 30
4. Tuzlaspor 16 30
5. İstanbulspor 15 28
6. Adana Demirspor 16 28
7. Ankara Keçiörengücü 16 28
8. Altınordu 16 27
9. Bursaspor 16 24
10. Bandırmaspor 16 21
11. Menemen Belediyespor 16 19
12. Ümraniye 16 17
13. Boluspor 16 16
14. Balıkesirspor 15 15
15. Akhisar Bld.Spor 15 13
16. Adanaspor 14 12
17. Ankaraspor 15 9
18. Eskişehirspor 16 3
Takımlar O P
1. Liverpool 15 32
2. M. United 15 30
3. Leicester City 16 29
4. Everton 15 29
5. Aston Villa 14 26
6. Chelsea 16 26
7. Tottenham 15 26
8. Man City 14 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 16 23
11. Leeds United 16 23
12. Wolverhampton 16 21
13. Arsenal 16 20
14. Crystal Palace 16 19
15. Newcastle 14 18
16. Burnley 15 16
17. Brighton 16 13
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 16 8
20. Sheffield United 16 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 13 32
2. Real Madrid 15 32
3. Real Sociedad 16 26
4. Sevilla 14 26
5. Villarreal 16 26
6. Barcelona 15 25
7. Granada 15 24
8. Celta de Vigo 15 20
9. Cádiz 16 19
10. Real Betis 16 19
11. Athletic Bilbao 15 18
12. Levante 15 18
13. Getafe 14 17
14. Deportivo Alaves 15 17
15. Eibar 16 16
16. Valencia 16 15
17. Elche 13 15
18. Real Valladolid 16 15
19. Osasuna 14 12
20. Huesca 15 12