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Yangın traktör ve arı evini küle çevirdi

ANTALYA'NIN MANAVGAT İLÇESİNDE ÇIKAN YANGINDA, TRAKTÖR VE İÇERİSİNDE ARICILIK MALZEMELERİNİN BULUNDUĞU ARI EVİ TAMAMEN YANDI. ARI KOVANLARINI YERLEŞTİRMEK İÇİN TOPLANAN KURU OT VE DALLARIN YAKILMASI SIRASINDA ÇIKAN YANGINDA 4 DÖNÜM KIRSAL ALAN DA ZARAR GÖRDÜ.

Asayiş 23.10.2020, 15:54
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Yangın traktör ve arı evini küle çevirdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde çıkan yangında, traktör ve içerisinde arıcılık malzemelerinin bulunduğu arı evi tamamen yandı. Arı kovanlarını yerleştirmek için toplanan kuru ot ve dalların yakılması sırasında çıkan yangında 4 dönüm kırsal alan da zarar gördü.

Manavgat’a bağlı Yalçıdibi mahallesinde Emine Öztürk’e ait arazide kurumuş ot ve dalların yakılması sırasında çıkan yangın, Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından ormanlık alana ulaşmadan söndürüldü. Yangında Ali Kara isimli vatandaşa ait 07 LC 437 plakalı traktör tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, içerisinde arı ve bal malzemelerinin bulunduğu saçtan yapılmış Arı evi olarak adlandırılan yapı, içerisinde bulunan tüpün patlaması sonucunda parçalara ayrıldı.

Yalçıdibi Mahalle muhtarı Mehmet Kara, yangının meydana geldiği yerde 4 yıldır Konya’dan gelen bir arıcının konakladığını belirterek “Arıcının yarın geleceğini duydum. Ali Kara, arıcının kovanları koyacağı yerde temizlik yapmış ve toplanan kuru dalları yakmak istemiş. Bu sırada etrafa yayılan ateş kendisine ait traktörü tamamen yanarak kullanılamaz hale getirirken, arıcının daha önce yaptığı arı evi de meydana gelen patlama sonucu yıkıldı” dedi.

Yangının Manavgat Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından söndürülmesinin ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Çenger Jandarma Karakoluna bağlı ekipler tarafından olay yerinde inceleme yapıldı.

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