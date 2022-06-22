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Yangın söndürme helikopterinin alevlerle mücadelesi böyle görüntülendi

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale eden helikopterlerin alevlerle mücadelesini, İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi görüntüledi.

Asayiş 22.06.2022, 19:34
Yangın söndürme helikopterinin alevlerle mücadelesi böyle görüntülendi

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale eden helikopterlerin alevlerle mücadelesini, İhlas Haber Ajansı (İHA) ekibi görüntüledi.

Marmaris Bördübet Adalar mevkiindeki orman yangınını söndürme çalışmalarında havadan müdahalede öne çıkan yangın söndürme helikopterleri, alevlerin söndürülmesi ve kontrol altına alınmasında büyük önem arz ediyor.

Bir sortide 2,5 ton suyu yangın bölgesine dökebilen helikopterlerin alevlerle mücadelesi İhlas haber Ajansı ekibi tarafından görüntülendi. Helikopterin sortileri ve yangınla mücadelesi kayıt altına alınırken, alevlerle mücadelede havadan müdahalenin önemini bir kez daha gözler önüne serdi.

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