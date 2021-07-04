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Yangın sırasında tüp patladı: 3 yaralı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Güzelyurt köyünde evde çıkan yangında tüp patladı. Bu sırada yangına müdahale eden itfaiye eri ve 2 vatandaş yaralandı.

Asayiş 04.07.2021, 11:58
Yangın sırasında tüp patladı: 3 yaralı

Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Güzelyurt köyünde evde çıkan yangında tüp patladı. Bu sırada yangına müdahale eden itfaiye eri ve 2 vatandaş yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, dün gece Güzelyurt köyü Sayderesi Mahallesi’nde A.Y.’ye ait evde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek evi tamamen sardı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine Koyulhisar Belediyesi ile Ordu Büyükşehir Belediyesi Mesudiye itfaiyesi ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale sırasında evdeki tüpün patlaması sonucu bir itfaiye eri ile F.A ve Ö.Y. isimli vatandaşlar yaralandı. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla ilçe hastanesine kaldırıldı. Ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
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