Yangın sebebiyle yol kapanınca öğrenciler ile vatandaşlar durakta kaldı

Kocaeli’nin İzmit ilçesinde bir lokantada meydana gelen baca yangınına müdahale eden itfaiye ekipleri caddeyi trafiğe kapatınca, öğrenciler ve vatandaşlar yangın sönene kadar durakta kaldı.

Yangın, Kocaeli’nin İzmit ilçesi 28 Haziran Mahallesi Bağdat Caddesi üzerinde bulunan lokantanın bacasında meydana geldi. Lokantanın bacasında içeri yoğun duman gelmeye başlayınca ilk olarak çalışanlar müdahale etmek istedi. Yoğun duman içinde kalan çalışanlar kendilerini dışarı atarak itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek kısa sürede söndürdü. Yangın ana cadde üzerinde meydana gelince Yahya Kaptan, Tavşantepe ile Yenişehir Mahallesi istikametine giden otobüsler ve servisler yolu kullanamadı. Durakta bekleyen çok sayıda öğrenci ve vatandaş ekiplerin müdahalesini izledi. İtfaiye ekipleri yangını söndürdükten sonra olay yerinden ayrıldı ve bir süre kapalı kalan trafik tekrar açıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.