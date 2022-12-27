Yangın nedeniyle çatıda mahsur kalan 8’i çocuk 13 kişi kurtarıldı

Aydın’ın Efeler ilçesinde apartmanın birinci katında çıkan yangında alevlerden kaçarak çatıya ve üst kattaki balkona sığınan 8’i çocuk 13 kişi itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kurtarıldı.

Yangın bugün saat 12.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatih Mahallesi Halide Edip Caddesi üzerinde bulunan dört katlı apartmanın birinci katındaki dairede henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumandan ve alevlerden kaçan apartman sakinleri üst katlara ve çatıya çıktı. Yangın ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan alevlerle mücadele ederken, bir yandan da merdiven yardımı ile üst katta balkonda ve çatıda mahsur kalan 8’i çocuk 13 kişiyi kurtardı. Yangında yaralanan olmazken, kurtarılan kişiler bölgeye gönderilen ambulanslarda ayakta tedavi edildi.

Yangınla ilgili soruşturma sürüyor.