banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
DİSK asgari ücret talebi ne kadar?
DİSK asgari ücret talebi ne kadar?
YouTube'tan para kazananlara vergi uyarısı
YouTube'tan para kazananlara vergi uyarısı
Dolarda son durum ne?
Dolarda son durum ne?
282.605 futbolcu 10 aydır sahalardan uzak
282.605 futbolcu 10 aydır sahalardan uzak

Yangın mobilyacı esnafını sokağa döktü

Bursa’nın İnegöl ilçesine çıkan yangın esnafı sokağa döktü. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Asayiş 07.12.2020, 12:34
1
Yangın mobilyacı esnafını sokağa döktü
banner422

Bursa’nın İnegöl ilçesine çıkan yangın esnafı sokağa döktü. İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürüldü.

Mahmudiye Mahallesinde Mobilya Sanayi Sitesinde yangın çıktı. Henüz belirlenemeyen bir sebeple bir iş yerinde yangın çıktı. Alevleri görenler durumu itfaiye ekiplerine haber verdi. Çalışanlar ise kendileri dışarıya attı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale ederek yangını kısa sürede büyümeden söndürdü. Yangın sonucu iş yerinde maddî hasar meydana geldi. Yangını gören esnaf ise sokağa dökülerek meraklı gözlerle çalışmaları izledi. Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
Yorumlar (0)
14°
parçalı bulutlu