Yangın iş yerini küle çevirdi

Kayseri’nin Kocasinan ilçesinde bir iş yeri, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Yenidoğan Mahallesi Matbaacılar Sitesi’nde yatak üretimi yapan bir iş yerinde yangın çıktı. Alevler kısa sürede büyürken, ihbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışmaları sonucunda söndürülen yangında iş yerinde büyük hasar meydana geldi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.