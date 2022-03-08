Yangın iki katlı prefabrik binayı küle çevirdi

Antalya’nın Manavgat ilçesinde hayvan çiftliği içerisinde, çalışanların kaldığı 2 katlı prefabrik barakada çıkan yangında baraka kullanılamaz hale geldi. Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.

Yangın, Demirciler Mahallesi Ulualan mevkiinde Hasan Hüseyin Altay isimli vatandaşa ait hayvan çiftliği içerisinde bulunan ve çiftlik çalışanlarının kaldığı 2 katlı prefabrik barakanın 2. katında yangın çıktı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Manavgat İtfaiye Birimi ekiplerinin müdahalesi sonucunda söndürülen yangının ardından barakanın 2. katında bulunan kanepe, yatak, masa-sandalye ve televizyon gibi malzemeler tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Can kaybı ve yaralanmanın olmadığı yangının ardından Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Merkez Karakolu ve Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan çalışmalar sonucunda yangının elektrik kontağından çıkmış olabileceği bildirildi.