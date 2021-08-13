Yangın ihbarına giden ekip kaza yaptı: 5 yaralı

Çorum’da yangın ihbarına giden Orman İşletme Müdürlüğüne ait pikabın kontrolden çıkarak devrilmesi sonucunda 5 kişi yaralandı.

Kaza, Çorum-Samsun Karayolu 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Ahmediye köyü yakınlarındaki bir yangın ihbarı alan Orman İşletme Müdürlüğü ekiplerine ait Murat Ünel yönetimindeki 19 HN 076 plakalı pikap sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan pikap yol ortasına devrildi. Kazada sürücü ve araç içerisinde bulunan Mesut Kara, Şahin Gün, Şükrü Yılmaz ve Yaşar Kemal Ceylan yaralandı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza nedeni ile Çorum-Samsun karayolu trafiğe bir süre kapandı

Kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.