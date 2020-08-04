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Yangın için polis ve vatandaşlar kovalarla seferber oldu
BALIKESİR’İN AYGÖREN MAHALLESİ’NDE BULUNAN ÇAMLIKTA BİLİNMEYEN NEDENLE YANGIN ÇIKTI. BALIKESİR’İN ESKİ MESİRE YERİ OLAN ÇAMLIK MEVKİİNDE ÇIKAN YANGIN İLK BELİRLEMELERE GÖRE TAHMİNİ 1 DÖNÜMLÜK ALANDA ETKİLİ OLDU.
Asayiş 04.08.2020, 16:24
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Balıkesir’in Aygören Mahallesi’nde bulunan çamlıkta bilinmeyen sebeple yangın çıktı. İtfaiyeye vatandaşlar ve polisler de kovalar ve küreklerle yardım etti.
Çamlık mevkiinde yangın çıktı. Vatandaşlar ve polisler, itfaiyeye su taşıyarak yardımcı oldu. Ekipler rüzgar sebebiyle yangına müdahalede zorlanırken, vatandaşlar ve polisler de yangına müdahale etmek için kova kova su taşıyıp, kürek ve ağaç dallarıyla yangını söndürmeye çalıştı. Aşırı rüzgar sebebiyle kısa sürede büyüyen yangına 5 arozözün yanında çok sayıda itfaiye eri müdahale etti. Rüzgar ve arazi şartlarının uygun olmaması yangına müdahaleyi güçleştirdi. İtfaiye ekipleri ve vatandaşların da müdahale ettiği yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.
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