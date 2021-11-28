Yangın esnasında evde kimsenin olmaması olası faciayı önledi

Antalya’da bir apartman dairesinin mutfak bölümünde çıkan yangın, mutfağı küle çevirdi. Henüz sebebi bilinmeyen yangın esnasında evde kimsenin olmayışı olası bir faciayı önledi. Yangın esnasında çocuğunun arkadaşının doğum gününde olduklarını belirten Özlem Mutlu, “Saat 21.00’da beni arayıp evimde yangın çıktığını söylediler. Geldim ve bu durumla karşılaştım. Çalışan elektrikli alet yoktu” dedi.

Manavgat ilçesi Yayla Mahallesi Barbaros Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı bir apartman dairesinin 3. katında bilinmeyen bir sebeple yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile kısa sürede söndürülürken, evin mutfak bölümü ve mutfak bölümündeki cihazlar yanarak kullanılamaz hale geldi. Yangın esnasında evde kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi. Özlem Mutlu "Eşim işte, ben de çocuğumla çocuğumun arkadaşının doğum günündeydim. Saat 21.00’da beni arayıp evimde yangın çıktığını söylediler. Geldim ve bu durumla karşılaştım. Çalışan elektrikli alet yoktu. Ama bulaşık makinesi ve davlumbaz devamlı fişe takılıydı" diye konuştu.