Yangın çıkartarak anneanne ile torununun ölümüne neden olan sanığa 2 kez müebbet hapis

Esenyurt’ta rastgele girdiği bir binada çıkardığı yangın sonucu anneanne ve torununun ölmesine neden olan sanık Ahmet Tülek 2 kez müebbet hapse mahkum edildi.

Esenyurt’ta 28 Temmuz 2020’de cezaevinden yeni çıkan ve yolda gezerken rastgele girdiği bir binada çıkardığı yangın sonucunda torun Elanur Şelimen ile anneanne Suna Urtanur (56)’un ölmesine, aynı aileden 3 kişinin de yaralanmasına sebep olan Ahmet Tülek’in yargılandığı davada karar açıklandı.

Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmada, tutuklu sanık Ahmet Tülek duruşma salonunda hazır bulundu. Duruşmaya taraf avukatları da katıldı.

Son savunması sorulan sanık Ahmet Tülek, “Kimseye kastım yoktur. Aniden gelişen bir olaydı. Helallik istiyorum mağdur ettiğim kişilerden. Tasarlayarak yapmadım. Öfkemle alakalı tedavim devam ediyor. Hayatını kaybedenler için Allah’tan rahmet diliyorum” dedi.

Sanık savunmasının ardından mahkeme kararını açıkladı.

Mahkeme heyeti sanık Ahmet Tülek’in ‘yangın çıkarmak suretiyle kasten öldürme’ suçundan önce 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Olayın ‘olası kasıt ile öldürme’ suçu çerçevesinde kaldığına hükmeden mahkeme, Tülek’in 2 kez müebbet hapisle cezalandırılmasına karar verdi. Mahkeme Tülek’i ayrıca, 3 kişiye karşı ‘kasten yaralama’ suçundan 3 yıl 10 ay 20 gün hapis, 4 kişiye karşı mala zarar verme suçundan ise 13 ay 15 gün hapis ile cezalandırılmasına karar verdi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Esenyurt ilçesi Atatürk Mahallesi’nde 28 Temmuz 2020 tarihinde gerçekleşen ve Elanur Şelimen ile Suna Urtanur’un öldüğü olay anlatılmıştı. Sanık Ahmet Tülek’in apartmanın bodrumunda bulunan koltukları yaktığına ve sonrasında da yangının söndürülmesine yardım ettiğine yer verilmişti. Şüpheli Ahmet Tülek’in tüm dosya incelendiğinde öldürmek kastıyla yangın çıkarttığı ve çıkan yangın neticesinde Elanur Şelimen ile Suna Urtanur’un öldüğü, olay sonucunda Elif Şelimen, Can Sezer Urtanur ile mağdur Zeynep Şelimen’in yaralandığı belirtilmişti. Savcılık Tülek hakkında, ’yangın çıkarmak suretiyle 2 kişinin ölümüne neden olma’ suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 3 kişiye karşı ’yangın çıkarmak suretiyle öldürmeye teşebbüs’ suçundan 3’er kez 13 yıldan 20 yıla kadar, iki dairenin yangın nedeniyle zarar görmesi nedeniyle de 2’şer kez ’mala zarar verme’ suçundan 4 yıldan 16 yıla kadar toplamda 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis ile 47 yıldan 92 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edilmişti.