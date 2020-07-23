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Yangın çıkan fabrikada çalışmalar normale döndü
KASTAMONU’DA İHSANGAZİ KARAYOLU ÜZERİNDE AĞAÇ İŞLERİ YAPAN SUNTA FABRİKASINDA ÇIKAN KÜÇÜK ÇAPLI YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ. YANGININ SÖNDÜRÜLMESİYLE FABRİKADA ÇALIŞMALAR NORMALE DÖNDÜ.
Asayiş 23.07.2020, 17:39
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Kastamonu’da İhsangazi karayolu üzerinde ağaç işleri yapan sunta fabrikasında çıkan küçük çaplı yangın söndürüldü. Yangının söndürülmesiyle fabrikada çalışmalar normale döndü.
Kastamonu-İhsangazi karayolu üzerinde ağaç işleri yapan fabrikada sabah saatlerinde kazan dairesinde çıkan yangın söndürüldü. Fabrikadan yapılan bilgilendirmede, “Bugün sabah saatlerinde kazan bölümünde meydana gelen yangın olayının ardından derhal tüm güvenlik önlemleri alınarak söndürme çalışmaları gerçekleştirilmiş ve tamamlanmıştır. Fabrikada hayat olağan akışına dönmüştür. Fabrikamız rutin çalışmalarını kaldığı yerden sürdürmektedir, kamuoyunun bilgisine sunulur” denildi.
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