Yangın çıkan dar sokaklı mahallede itfaiyenin park ve kilitli kapı imtihanı

Antalya’nın dar sokaklarıyla bilinen mahalledeki depo yangınında itfaiye erleri, park halindeki araçlar yüzünden ilerleyemedi. Demir saçlı deponun kilitlerini ve saçlarını testereyle keserek içeriye girebilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Balbey Mahallesi 431 sokak üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, 2 katlı binanın zemin katındaki depodan çıkan dumanları görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarın ardından itfaiye ekipleri ve polis bölgeye sevk edildi. Dar sokaklarıyla bilinen Balbey Mahallesi’nde itfaiye araçları düzensiz parklar yüzünden ilerlemekte güçlük çekti. Araçların kaldırılmasıyla yangın yerine ulaşan ekipler, bu sefer yangının bulunduğu etrafı demir saçlarla örülmüş depoya ulaşabilmek için dış cephedeki kilitli kapıyı makas yardımıyla kesti. Ardından binanın bahçesine giren itfaiye erleri, motorlu testereyle demir saçları keserek yangına müdahale etti. İçerisinde atıl malzemelerin bulunduğu depodaki yangın, yarım saatlik çalışmanın ardından kontrol altına alındı.

“5 dakika işim var deyip gidiyorlar”

Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu, mahallede yangın eksik olmadığını belirterek, “Kullanılmayan metruk evlere bağımlı bağımsız bir sürü kişiler girip çıkıyor. Tarihi dar ara sokaklar açık hava otoparkı gibi. Buralara koymayın, yangın var itfaiye geçemiyor, ambulans hastayı almaya gelemiyor’ diyorsun. ‘5 dakika işim var deyip’ bırakıp gidiyor. Her tarafı demir saçlarla örülmüş, sahibi kim belli değil. Etrafta yaşayanlar var” ifadelerini kullandı.

Öte yandan dar sokaklardaki otomobil parklar, çevredeki vatandaşların tepkisine yol açtı. O anlarsa yine vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.