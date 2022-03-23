Yangın çıkan apartmanın balkonda mahsur kalan çocuk ellerini açıp ağlayarak dua etti

Antalya’da bir apartmanın odun deposunda çıkan yangın mahalleliyi tedirgin etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucu söndürülürken, yoğun dumandan dolayı evin 1. kat balkonunda ailesiyle birlikte mahsur kalan 10 yaşlarındaki çocuk, ellerini açıp ağlayarak dua etti. Küçük çocuk itfaiye erinin, ‘Yangın söndü ufaklık. Korkma’ sözleriyle teskin edildi.

Dün Muratpaşa ilçesi Yenigün Mahallesi’ndeki 3 katlı bir apartmanın zemin katındaki depoda henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı. Dumanları gören bina sakinleri, 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım talep etti. Bazı apartman sakinleri evlerinden çıkıp sokağa indi. Çok geçmeden dumanlar apartmanın bir ve ikinci katına da ulaştı. Kısa süre sonra olay yerine gelen itfaiye ekipleri, odunluk olarak kullanılan depodaki yangına müdahale etmeye başladı.

Evinin kapısını açık bıraktı, penceresinden dumanı görünce yandı sandı

Bir diğer dairede oturan bir kadın ise, evinin pencerelerinden duman çıktığını görünce, alevlerin evine sıçradığını zannetti. İtfaiye ekiplerinin incelemesi sonrası, kadının yangın anında kapıyı açık bırakıp apartmandan dışarıya çıktığı ve bu yüzden evine dumanların girdiği ortaya çıktı.

Ellerini açıp dua etti

Bu sırada yoğun dumandan dolayı balkona ailesiyle birlikte balkona çıkan 10 yaşlarındaki bir çocuk, yangını görünce tedirgin oldu. Balkonda mahsur kalan çocuk, ellerini semaya açıp dua ettiği görülürken, kısa süre sonra alevler itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Tedirginliği devam eden ufaklığı fark eden itfaiye eri Zişan Tanık, ‘Yangın söndü ufaklık. Korkma tamam mı’ sözleriyle teselli etti.

Soğutma çalışmalarının ardından itfaiye ekiplerinin yangının çıkış nedeniyle ilgili çalışma başlattı.

(SM-