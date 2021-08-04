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Yangın bölgesine takviye sürüyor

Türkiye’nin ağırlıklı olarak güney kesimini etkisi altına alan orman yangınlarına karşı Muğla’da mücadele veren Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, BUSKİ’den 5 su tankeri ve 10 personel takviyesi daha yapıldı.

Asayiş 04.08.2021, 14:51
Yangın bölgesine takviye sürüyor

Türkiye’nin ağırlıklı olarak güney kesimini etkisi altına alan orman yangınlarına karşı Muğla’da mücadele veren Bursa Büyükşehir Belediyesi ekiplerine, BUSKİ’den 5 su tankeri ve 10 personel takviyesi daha yapıldı.

Antalya’nın Manavgat ilçesinde 28 Temmuz’da başlayan ve büyük kısmı kontrol altına alınsa da hâlen yer yer devam eden orman yangınlarıyla mücadele fâsılasız sürüyor. Yangınların başladığı ilk andan itibaren 7 araç ve 22 personelle Muğla Marmaris’te yangınlarla mücadele çalışmalarına başlayan Bursa Büyükşehir Belediyesi itfaiyesine BUSKİ’den de 5 su tankeri ve 10 personellik takviye yapıldı. Bursa Büyükşehir Belediyesi Muğla’nın Marmaris, Orhaniye ve Köyceğiz bölgelerinde toplam 13 araç ve 34 personelle orman yangınlarına müdahale ediyor.
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