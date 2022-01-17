Son Dakika
Yangın bölgesindeki tomrukları taşıyan kamyon devrildi
Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangın bölgesinde kesilen tomrukları taşıyan kamyon, Yaylaalan Kartallık mevkiinde devrildi. Kazada, şans eseri yaralanan olmadı.
Asayiş 17.01.2022, 11:35
Antalya’nın Manavgat ilçesinde yangın bölgesinde kesilen tomrukları taşıyan kamyon, Yaylaalan Kartallık mevkiinde devrildi. Kazada, şans eseri yaralanan olmadı.
Kaza, Manavgat yangınında zarar gören ormanlık alanlarda kesilen tomrukları taşıyan Gökhan Ünal’ın kullandığı 46 HZ 823 plakalı kamyonun Yaylaalan Kartallık Mevkiinde devrilmesi sonucu meydana geldi.
Kazada, kamyonda yüklü bulunan tomruklar etrafa saçılırken, şans eseri kazada kimsenin burnu bile kanamadı.