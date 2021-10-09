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Yangın bir evi kül etti

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde bir ev çıkan yangında küle döndü.

Asayiş 09.10.2021, 18:34
Yangın bir evi kül etti

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde bir ev çıkan yangında küle döndü.

Alınan bilgiye göre, Çamlıyayla Sebil Mahallesi Uzunçardak mevkiinde bulunan ve yeni yapılan Reyhan Aygün’e ait evde, dün gece saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Alt tarafında odunluk ve kümesin bulunduğu evde çıkan yangın, ihbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Evin küle döndüğü yangında bazı kümes hayvanları da telef oldu. Yangın sırasında evde kimsenin olmaması ise olası faciayı önledi.

Ev sahiplerinin kundaklama iddiasında bulunduğu yangınla ilgili olarak jandarma ekipleri çalışma başlattı.

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