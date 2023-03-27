Yandaki araçtan kopan lastik, takla attırdı

ABD’nin California eyaletinde seyir halinde giden bir araçtan kopan lastik, yandaki araca çarparak takla atmasına neden oldu.

ABD’nin California eyaletinde otoyolda seyir halinde giden bir araçtan kopan lastik, kazaya neden oldu. Lastiğin yandaki araca çarpması sonucu araç, metrelerce havalanıp takla attı. Araç sürücüsü kadın kazadan hafif yara alarak kurtulurken, olay anı araç kamerasına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.