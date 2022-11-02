Yanardağ değil, fabrika yangını

Türkiye’nin ilk organize sanayi bölgesi olan Nilüfer Organize Sanayi Bölgesi’nde dün akşam başlayan tekstil fabrikasındaki yangın 20.saati geride bıraktı. 100’den fazla itfaiye ve tanker aracının 1000 personelin müdahale ettiği yangından geriye siyah ve gri dumanlar yükselirken, fotoğraf sanatçısı Hakan Toktay’ın dron ile kaydettiği fotoğraf karesi Bursa’nın nasıl griye boyandığını gözler önüne serdi. AFAD koordinasyonunda Balıkesir’den gelen helikopter de havadan müdahaleye başladı.

Karesi Tekstil’deki yangın 20 saattir sürüyor. Kontrol altına alınan ancak söndürme ve soğutma çalışmalarının devam ettiği yangının 2-3 gün sürmesi bekleniyor.

100’den fazla itfaiye aracı ve tankerin müdahalesini sürdürdüğü yangında 1000 civarında personel görev almaya devam ediyor.

AFAD koordinasyonunda Balıkesir’deki orman müdürlüğünden gönderilen söndürme helikopteri de saat 13.00 itibariyle Özlüce Deresi’nden su alarak havadan söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Balıkesir, Sakarya, Kocaeli, Eskişehir, Yalova, Kütahya ve İstanbul’dan gelen takviye itfaiyecilerin de müdahalesi sürüyor. Yalova Kimya’nın 52 metrelik merdivenli itfaiyesi de yangın söndürme çalışmalarında önemli görev üstlendi.

Tekstil fabrikasındaki polyestek ipliklerin yanmaya devam ettiği, bölgede alev olmadığı ancak söndürme çalışmalarıyla birlikte siyah ve gri dumanların yükselmeye devam ettiği kaydedildi.

Öte yandan fotoğraf sanatçısı Hakan Toktay’ın dron ile kaydettiği fotoğraf kareleri de adeta yanardağı andırdı. Bursa’nın özellikle batı bölgesi ve Mudanya yolu olmak üzere gri dumanlarla kaplandığı dikkat çekerken, fotoğraf karesini görenler, "Yanardağ değil, fabrika yanıyor" yorumunu yaptılar.