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Yanan tarihi binanın enkazı kaldırıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 100 yıllık tarihi binanın tehlike saçan enkazı kaldırıldı.

Asayiş 30.05.2022, 12:39
Yanan tarihi binanın enkazı kaldırıldı

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde 100 yıllık tarihi binanın tehlike saçan enkazı kaldırıldı.

Bandırma’da mart ayında yanan yalı sokağında bulunan tarihi binanın enkazı, yapılan çalışmayla tehlike saçan bacası ve yola bakan duvar kontrollü bir şekilde kaldırıldı. Bina yanında bulunan merdiven üzerine çöktü. Binanın bulunduğu sokağın yaya ve trafiğe açık olması nedeniyle vatandaşlar ve araçlar sürücüleri zor durumda kalıyor. Yayaların ve araç sürücülerinin yoğun olarak kullandığı yol üzerine düşmesi muhtemel baca ve yan duvar kontrollü bir şekilde bulunduğu yere yıkıldı. Mahalle sakinleri ise gerekli önlem ve tedbirlerin alınmasını istiyor.

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