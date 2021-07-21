Yanan samanlık güçlükle söndürüldü

Düzce’de bir samanlık ve ahırda çıkan ve sıcak hava nedeniyle büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Düzce merkeze bağlı Beyciler Mahallesi’nde Osman Ç.’ye ait samanlık ve ahırların bulunduğu müştemilatta yangın çıktı. Çıkış sebebi bilinmeyen yangına itfaiye ekipleri hemen müdahale ederken yangın havanın sıcak oluşu nedeniyle kısa sürede büyüdü. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri de sıcak hava nedeniyle zorlanırken yangın, alevler yoğun çaba sonucu söndürüldü.

Ahır ve samanlık tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.