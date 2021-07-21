banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Elon Musk'a güvenip yatırım yapanlar battı!
Elon Musk'a güvenip yatırım yapanlar battı!
IMF: Türkiye, konut fiyatlarının en çok yükseldiği ülke
IMF: Türkiye, konut fiyatlarının en çok yükseldiği ülke
'Eşel Mobil Sistemi'nin 2021 maliyeti 18 Milyar TL, ÖTV zammı gelebilir'
'Eşel Mobil Sistemi'nin 2021 maliyeti 18 Milyar TL, ÖTV zammı gelebilir'
AB'de kripto paralara düzenleme!
AB'de kripto paralara düzenleme!

Yanan samanlık güçlükle söndürüldü

Düzce’de bir samanlık ve ahırda çıkan ve sıcak hava nedeniyle büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Asayiş 21.07.2021, 20:57
Yanan samanlık güçlükle söndürüldü
banner502

Düzce’de bir samanlık ve ahırda çıkan ve sıcak hava nedeniyle büyüyen yangın itfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonucu söndürüldü.

Düzce merkeze bağlı Beyciler Mahallesi’nde Osman Ç.’ye ait samanlık ve ahırların bulunduğu müştemilatta yangın çıktı. Çıkış sebebi bilinmeyen yangına itfaiye ekipleri hemen müdahale ederken yangın havanın sıcak oluşu nedeniyle kısa sürede büyüdü. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri de sıcak hava nedeniyle zorlanırken yangın, alevler yoğun çaba sonucu söndürüldü.

Ahır ve samanlık tamamen yanarak kullanılmaz hale gelirken polis ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.
Yorumlar (0)
26°
açık
banner501