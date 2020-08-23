Yanan otomobili beton mikseri söndürdü
BİLECİK'TE MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BARİYERLERE ÇARPTIKTAN SONRA ALEV ALARAK YANMAYA BAŞLAYAN OTOMOBİL, YOLDAN GEÇEN BETON MİKSERİNİN SUYU İLE SÖNDÜRÜLDÜ.
Bilecik’te meydana gelen trafik kazasında bariyerlere çarptıktan sonra alev alarak yanmaya başlayan otomobil, yoldan geçen beton mikserinin suyu ile söndürüldü.
Edinilen bilgilere göre, Gülümbe Mahallesi’nden Bilecik istikametine 11 AB 758 plakalı otomobil ile yolculuk yapan Ferhat D. isimli sürücü direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil Yeni Hastane mevkiinde yol kenarında bulunan bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisi ile birden yanmaya başlayan otomobile yoldan geçen beton mikserinin suyu ile müdahale edildi. Yanan araç bir müddet sonra kontrol altına alındı. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yanan aracı soğutma çalışmasının ardından kazalı otomobil olay yerinden çekici yardımı ile kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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