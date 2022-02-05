Yanan otomobilden son anda canını kurtardı

Aydın’ın Söke ilçesinde seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp karşı şeride geçen otomobilde yangın çıktı. Kısa sürede tüm otomobili kaplayan alevlerden sürücüsü son anda kendini dışarı atarak kurtuldu.

Olay, saat 21.30 sıralarında Söke-Didim yolu üzerindeki bir alış-veriş merkezi yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Söke’den Didim istikametine seyir halinde olan 09 D 1235 plakalı otomobil, sürücüsünün henüz bilinmeyen bir nedenle direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarpıp karşı şeride geçerek yanmaya başladı. Kısa sürede otomobili kaplayan alevlerden sürücüsü son anda kendini dışarı atarak kurtuldu. 112 Acil Çağrı Merkezi’ne yapılan ihbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederken, jandarma ve polis ekipleri de çevre güvenliği aldı. Yangın nedeniyle bir süre ulaşıma kapatılan yol, ekiplerin gerekli çalışmalarını tamamlaması ve otomobilin çekici marifeti ile olay yerinden kaldırılması ile tekrar ulaşıma açıldı. Yangında otomobil yanarak kullanılamaz hale gelirken, ölen ya da yaralananın olmaması teselli kaynağı oldu. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.