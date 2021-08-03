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Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde bir otomobilde çıkan yangından dolayı araç kullanılmaz hale geldi.

Asayiş 03.08.2021, 09:44
Yanan otomobil kullanılamaz hale geldi

Mersin’in Çamlıyayla ilçesinde bir otomobilde çıkan yangından dolayı araç kullanılmaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı, Kisecik Mahallesi’nde M.Ö. adlı kişinin kullandığı 33 NFS 92 plakalı otomobil seyir halindeyken aracın ön kaput kısmından alev çıktı. M.Ö. hemen otomobilini park ederken, araç bir anda alev topuna döndü. Sürücünün kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştığı aracı kullanılmaz hale geldi.
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