Yanan minibüsü yangın tüpü ve hortumla su tutup söndürdü

Amasya’da minibüsün motor kısmında çıkan yangın çevreden yetişen bir esnafın önce yangın tüpü, ardından da bahçe hortumuyla su tutmasıyla söndürüldü.

Kirazlıdere mahallesinde sokakta hareket halindeki minibüsün motor kısmından bir anda alevler yükseldi. Minibüsten panikle inen sürücü neye uğradığını şaşırdı. Dumanların yükseldiği o anda iki esnaf işyerlerindeki yangın tüplerini alıp alevlere müdahale etti. Durumu itfaiyeye ihbar eden o esnaflardan Hüseyin Cebeci, tüplerin boşalmasının peşinden söndürme işlemlerine getirdiği bahçe hortumuyla su tutarak devam etti.

Dumanları görür görmez koşan 48 yaşındaki Cebeci, “Patlama sesini duyar duymaz yangın söndürücüyü kapıp aracın yanına gittim. Yangını söndürdük. Sonrasında bahçe hortumunu karşı binada lavaboya takarak suyla soğutmayı sürdürdüm” dedi.

“Araba yanarken itfaiyeyi bekleyecek değiliz”

Peşinden gelen itfaiye ekibine çok fazla iş bırakmayan Cebeci, “Gözümüzün önünde yanan arabayı itfaiye gelsin diye bekleyecek değiliz. Yangın tüplerimiz var. Hortumumuz var. Su var. Sonunu düşünen kahraman olamaz. Korkmadım. Çünkü patlayan aküydü. Korkacak bir durum olmadı” diye konuştu. Komşusu Fedai Orak da, “Hüseyin abi hiçbir şeyden korkmadan yangına daldı. Mahalleyi kurtardı. Kendisini teşekkür ediyoruz” şeklinde konuştu.