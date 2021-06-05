Yanan iş yerinde mahsur kalan işçiyi kurtarmak için seferber oldular

Adana’da bir iş yerinin deposunda çıkan yangında içeride kalan çalışanı vatandaşlar kurtarmak için seferber oldu. Spiral makinesiyle demiri kesen vatandaşlar depoda mahsur kalan kişiyi kurtardı. O anlar saniye saniye kameraya yansıdı.

Olay, merkez Çukurova ilçesine bağlı Ahmet Sapmaz Bulvarı üzerindeki bir züccaciyeci de meydana geldi. İddiaya göre, iş yerinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın bütün iş yerini kaplarken çevredeki vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

İş yerinde bulunan kişiler kendi imkanlarıyla dışarı çıkarken yangın sırasında depoda çalışan bir çalışan ise mahsur kaldı. Vatandaşlar, spiral makinesiyle deponun pencere demirini keserek mahsur kalan kişiyi kurtarıp sağlık ekiplerine teslim etti. O anlar cep telefonu ile saniye saniye görüntülenirken depoda mahsur kalan kişinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

İş yerinde mahsur kalan kişiyi kurtaran Erdal Yılmaz isimli vatandaş, “Yangını görünce hemen aşağı indim ve yangın tüpüyle müdahale etmek istedim. Sonra baktım depoda bir kişi kalmış. Hemen spiral ile deponun demirini kesip onu kurtardık” diye konuştu.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri de yangını kısa sürede söndürürken iş yeri kullanılamaz hale geldi. Yangın nedeniyle iş yerinin bulunduğu apartman da ise panik oluştu ve vatandaşlar evlerinden dışarı çıktı.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.