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Yanan geri dönüşüm konteynırını vatandaşlar söndürdü

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde geri dönüşüm konteynırında çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Asayiş 28.07.2022, 19:23
Yanan geri dönüşüm konteynırını vatandaşlar söndürdü

Tekirdağ’ın Muratlı ilçesinde geri dönüşüm konteynırında çıkan yangın vatandaşlar tarafından söndürüldü.

Yangın, saat 16.30 sıralarında Muradiye Mahallesi Nazım Sav Caddesi üzerinde Çarşı Camii önünde meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde bulunan geri dönüşüm konteynırına atılan sigara izmaritinden çıktığı tahmin edilen yangında, demir kafes içerisinde bulunan atık kartonlar tutuştu. Olayı gören çevre sakinleri yangın tüpleri ile alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekibi ise soğutma çalışması yaptı. Geri dönüşüm konteynırı yangında hasar gördü.

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