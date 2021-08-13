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Yanan geri dönüşüm aracını vatandaşlar söndürdü

Mersin’in Tarsus ilçesinde geri dönüşüm aracında çıkan yangın çevredekilerin yardımıyla söndürüldü.

Asayiş 13.08.2021, 16:53
Yanan geri dönüşüm aracını vatandaşlar söndürdü

Mersin’in Tarsus ilçesinde geri dönüşüm aracında çıkan yangın çevredekilerin yardımıyla söndürüldü.

Olay, Gazipaşa Mahallesi 1902 sokak üzerinde meydana geldi.

Alınan bilgiye göre, E.Y. idaresindeki 38 JK 824 plakalı geri dönüşüm pikabı seyir halindeyken duman çıkmaya başladı. Sürücü E.Y. aracı hemen park ederek, alev alan eşyaları söndürmek istedi. Araç arkasında bulunan geri dönüşüm eşyaları yanmaya başladı.

Çevredeki vatandaşlar evlerinden hortum getirerek, çıkan yangını söndürmeye çalıştı. Yangın büyümeden söndürüldü.
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