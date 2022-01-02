banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Lionel Messi korona virüse yakalandı
Lionel Messi korona virüse yakalandı
Şehit Eren Bülbül'e büyük vefa!
Şehit Eren Bülbül'e büyük vefa!
TOGG’da kullanılacak batarya, 10 yıldır bu merkezde üretiliyor
TOGG’da kullanılacak batarya, 10 yıldır bu merkezde üretiliyor
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar
Pilot değil kahraman yetiştiriyorlar

Yanan gecekondudan eşyalarını kurtarmak isterken hastanelik oldular

Antalya’da gecekonduda çıkan yangında bir ev küle döndü. Yangında tüm eşyalarını kaybeden adam ise gözler dolarak “Her şeyim yandı, hiçbir şeyim kalmadı. Ben bittim abi” dedi. Eşyalarını kurtarmak isterken kafasında ve ellerinde yanıklar oluşan baba ile dumandan etkilenen oğlu, tedavi için hastaneye kaldırılırken, eşi ve diğer oğlu da kontrol amaçlı ambulansta tedavi gördü.

Asayiş 02.01.2022, 23:34
Yanan gecekondudan eşyalarını kurtarmak isterken hastanelik oldular

Antalya’da gecekonduda çıkan yangında bir ev küle döndü. Yangında tüm eşyalarını kaybeden adam ise gözler dolarak “Her şeyim yandı, hiçbir şeyim kalmadı. Ben bittim abi” dedi. Eşyalarını kurtarmak isterken kafasında ve ellerinde yanıklar oluşan baba ile dumandan etkilenen oğlu, tedavi için hastaneye kaldırılırken, eşi ve diğer oğlu da kontrol amaçlı ambulansta tedavi gördü.

Yangın, saat 21.30 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Beşkonaklar Mahallesi 4402 sokak üzerinde bulunan Cemil Dürgen’e ait gecekonduda çıktı. İşe gitmek için elektrikli ısıtıcıyı açan Dürgen, eşi Semire ve oğulları Kadir M. ile Semir M. ile birlikte bahçeye çıktı. Bu sırada bir anda evinin alevlerin sardığını gören aile, neye uğradığını şaşırdı. İhbarla birlikte olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Aile reisi Dürgen, içeride yanan eşyalarını kurtarmak için eve girmeye çalıştı. Bir süre sonra sokağa gelen itfaiye ekipler, yangına müdahalede bulundu. Alevler 1 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldı.

“Ben bittim abi”

Evinin küle dönüşünü gözleri dolarak izleyen Cemil Dürgen, “İşe gidecektim, elektrikli ısıtıcıyı açmıştım. 5 dakika içerisinde, ne oldu, bitti anlayamadım. Her şeyim yandı, hiçbir şey kalmadı. Ben bittim abi. Param, altınım her şey gitti. Ne olacak benim halim” dedi.

Oğluyla birlikte hastaneye kaldırıldı

Kafası ve ellerinde yanıklar oluşan Cemil Dürgen ile dumandan etkilenen Kadir M., ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılırken, eşi Semire Dürgen ve diğer oğlu Semir M. kontrol amaçlı ambulansa alınıp tedavi edildi.

Çevredeki vatandaşların merakla izlediği yangında ev küle döndü, içerideki tüm eşyalar kullanılmaz hale geldi.

İtfaiye ekiplerinin yangın çıkış sebebiyle ilgili çalışmaları sürüyor.

(SM-

Yorumlar (0)
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 18 31
8. Brighton 19 27
9. Wolverhampton 18 25
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Aston Villa 19 23
13. Brentford 19 21
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 19 28
9. Espanyol 19 26
10. Villarreal 18 25
11. Athletic Bilbao 19 24
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8