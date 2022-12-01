Yanan evinin son halini görünce fenalık geçirdi

Antalya’nın Kumluca ilçesinde bir apartmanın 3. katında çıkan yangında daire hasar gördü. Evinin yandığını öğrenerek olay yerine gelen ev sahibi fenalık geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Yeni Mahalle Narenciye Sokak’ta Yavuz Uysal’a ait evin yatak odasında yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangına Antalya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri müdahale etti. Yoğun duman nedeniyle bina içinden müdahale edilemeyen yangına ekipler, itfaiye merdiveniyle dışarıdan müdahale etti. Ekiplerin yaklaşık 1 saat süren çalışmasıyla kontrol altına alınan yangında yangının çıktığı daire kullanılamaz hale geldi. Apartmandaki diğer daireler ile yan binadaki dairelerin dış cephelerinde de hasar meydana geldi. Evinde yangın çıktığını öğrenerek gelen ev sahibi Yavuz Uysal fenalık geçirdi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Uysal, daha sonra ambulansla hastaneye götürüldü.

Yangının kontrol altına alınmasından sonra oksijen tüpleriyle eve giren itfaiye ve polis ekipleri, yangının çıkış nedenini belirleyebilmek için araştırma başlattı.