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Yanan evini bırakıp "Ben yakmadım" diyerek kaçtı

Samsun’da bir apartmanda çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu. Yanan evde kirada oturan şahsın "Ben yakmadım" diyerek olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü.

Asayiş 02.05.2021, 14:03
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Yanan evini bırakıp "Ben yakmadım" diyerek kaçtı

Samsun’da bir apartmanda çıkan yangın korku ve paniğe sebep oldu. Yanan evde kirada oturan şahsın "Ben yakmadım" diyerek olay yerinden kaçtığı ileri sürüldü.

Yangın, İlkadım ilçesi Yenidoğan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eşinden ayrı yaşadığı öğrenilen E.C.’nin kiracı olarak yalnız yaşadığı 4 katlı apartmanın 2. katındaki evde yangın çıktı. Alevler evi sararken, yangın sırasında evde bulunan E.C.’nin "Ben yakmadım" diyerek evden kaçtığı ileri sürüldü. Olay yerine gelen Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü.

Evleri yangında zarar gören komşular polise şikayette bulundu. Polis yangın yerinden kaçan E.C.’yi bulmaya çalışıyor.
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