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Yanan evdeki yaşlı kadını okuldan koşan öğretmen kurtardı

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yanan evdeki yaşlı kadını okuldan koşan öğretmen kurtardı.

Asayiş 16.07.2021, 15:55
Yanan evdeki yaşlı kadını okuldan koşan öğretmen kurtardı
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Bursa’nın Orhangazi ilçesinde yanan evdeki yaşlı kadını okuldan koşan öğretmen kurtardı.

Olay saat 14.00 sıralarında Orhangazi’de Arapzade Mahallesi Hamzalı Yolu caddesi üzerinde bulunan Sehyat Oltulu isimli yaşlı bir kadının evinde meydana geldi.

Alınan bilgilere göre; Anadolu Lisesi binasının hemen alt caddesinde yer alan evin çatısından alevler yükselmeye başladı. Çatıdaki yangını gören Anadolu Lisesi’nde görevli öğretmen Erol Akyol hemen olay yerine koştu.

Yaşlı kadın evde yalnız başınaydı

Evin penceresinde yaşlı bir kadını yardım isterken bulan öğretmen Erol Akyol kadını evin kapısından dışarı çıkardı. Yangın nedeniyle vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler yangına müdahale ederek kontrol altına alındı. Yangında dumandan etkilenen 75 yaşındaki Seyhat Oltulu isimli yaşlı kadın olay yerine çağrılan ambulansta ilk müdahalesi yapıldıktan sonra hastaneye kaldırıldı. Yangın ile ilgili soruşturma başlatıldı.
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