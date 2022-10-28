Yanan evde hayatını kaybetti

Olay, sabah saat 05.00 sıralarında Şahinbey ilçesi Kıbrıs Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, evde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek söndürdü.

Yanarak öldüğü belirlendi

Yangının söndürülmesinin ardından yapılan kontrollerde evde bulunan 55 yaşındaki Abdullah Tutak’ın yanarak öldüğü belirlendi. Feci şekilde hayatını kaybeden talihsiz adamın cansız bedeni olay yeri inceleme çalışmaları ve Gaziantep Adli Tıp Kurumunda yapılan işlemlerinin ardından defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.