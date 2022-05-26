Yanan çatıya kovayla su atarak müdahale etmeye çalıştılar

Bahçelievler’de inşaat halindeki 5 katlı binanın çatısında izolasyon çalışması sırasında yangın çıktı. İşçilerin su dolu kovalarla müdahale etmeye çalıştığı yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Bahçelievler Yenibosna Çobançeşme Mahallesi Altay Sokakta inşaat halindeki binanın çatısında saat 09.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre inşaat işçilerinin binanın çatısında gerçekleştirdikleri izolasyon çalışmaları sırasında kullanılan köpükler bir anlık dikkatsizlik sonucu alev aldı. Köpüklerin alev aldığını gören işçiler, yangına kovalarla su dökerek müdahale etmeye çalıştı. Ancak kısa sürede çatıdaki diğer malzemeler de alev alınca olay yerine itfaiye ekipleri çağrıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kısa sürede söndürdü. Çatıda hafif çaplı hasar oluştu.