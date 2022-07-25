banner528

banner549

banner547

Son Dakika
Serbest piyasada döviz fiyatları
Serbest piyasada döviz fiyatları
Yurtta hava durumu
Yurtta hava durumu
Mersin’de ’Üzüm Şenliği’ coşkusu
Mersin’de ’Üzüm Şenliği’ coşkusu
Biden’ın sağlık durumu iyiye gidiyor
Biden’ın sağlık durumu iyiye gidiyor

Yanan aracını saniye saniye kayda aldı

Bursa’da seyir halindeki araç alev topuna döndü, otomobil sürücüsü o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Asayiş 25.07.2022, 09:21
Yanan aracını saniye saniye kayda aldı

Bursa’da seyir halindeki araç alev topuna döndü, otomobil sürücüsü o anları cep telefonuyla kayda aldı.

Edinilen bilgiye göre Bursa Ankara yolu Kestel ilçesi yakınlarında seyir halinde olan otomobil bir anda yanmaya başladı. Alev topuna dönen araç kullanılmaz hale geldi. Araç sahibi küle dönen aracını cep telefonuyla saniye saniye çekti. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri olaya müdahalede bulundu. Kullanılamaz hâle gelen otomobilin neden yandığı ise araştırılıyor.

Yorumlar (0)
27°
açık