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Yanan aracın sürücüsünü kurtarmak için zamanla yarıştılar

ABD’nin Toronto kentindeki otoyolda bir araç sürücüsü, geçirdiği epilepsi nöbeti nedeniyle kaza yaptı. Araçtan duman yükselirken, sürücü yoldan geçenlerin yoğun çabaları sonucu kurtarıldı.

Asayiş 08.07.2022, 15:54
Yanan aracın sürücüsünü kurtarmak için zamanla yarıştılar

ABD’nin Toronto kentindeki otoyolda bir araç sürücüsü, geçirdiği epilepsi nöbeti nedeniyle kaza yaptı. Araçtan duman yükselirken, sürücü yoldan geçenlerin yoğun çabaları sonucu kurtarıldı.

ABD’nin Ontario eyaletine bağlı Toronto kentinde bir araç sürücüsü, Kraliçe Elizabeth Otoyolunda seyir halindeyken epilepsi nöbeti geçirdi. Kontrolden çıkan araç bariyerlere çarparak orta refüje çıktı. Araçtan duman yükselirken, çevredekiler duruma kayıtsız kalmadı. Yoldan geçen 3 kişi, duman çıkan araçtaki sürücüyü kurtarabilmek için seferber oldu. Uzun uğraşların ardından kapı açıldı ve 36 yaşındaki sürücü araçtan çıkarıldı. Araç ise saniyeler sonra alevlere teslim oldu. Sürücünün yardımına koşan Fabricio Lauar, "O anda onu dışarı çıkarmamız gerekiyordu, birkaç saniye sonra araç patlayabilirdi. Hepsi ekip çalışmasıydı, onu çıkardığımız için şanslıydık" dedi.

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